Wojciechowska jest dziś najbliższą współpracowniczką prezesa NBP Adama Glapińskiego. W banku centralnym pracuje od 11 lat, czyli od czasu, gdy rządzący po raz pierwszy PiS desygnował na prezesa Sławomira Skrzypka. Jednocześnie była radną PiS w sejmiku mazowieckim.

Wyliczenia z oświadczenia majątkowego

W 2016 r. dostała awans i została dyrektorem departamentu komunikacji i promocji, a jej dochody poszybowały. Jako radna była zobowiązana składać oświadczenia majątkowe. Z tego za 2015 r. wynika, że zarobiła 114 tys. zł rocznie. Czyli średnio miesięcznie ponad 9 tys. zł. Rok później Wojciechowska zarobiła ponadtrzykrotnie więcej – 392 tys. zł.

Wg. naszych informacji awans dostała w sierpniu 2016 r. Z porównania oświadczeń majątkowych, sprzed i po awansie, wynika, że po podwyżce w sierpniu zaczęła zarabiać ok. 65 tys. zł miesięcznie wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami. Obliczyliśmy to w następujący sposób. Od stycznia do lipca 2016 roku zarabiała tak jak w poprzednim roku – czyli w sumie ok. 66 tys. zł. Jeżeli odejmiemy te 66 tys. zł od 392 tys. zł, to zostaje nam 326 tys. zł. Dzielimy to na pięć miesięcy. I otrzymujemy 65 tys. zł.