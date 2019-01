– Mogę się tylko uśmiechnąć i powiedzieć, że jeżeli prawdą są informacje, które możemy odnaleźć w mediach na temat wysokości tych płac wokół zarządu, to jako prezydent nie ukrywam, że zazdroszczę. Jakie jest uposażenie prezydenta, to wszyscy wiedzą – powiedział we wtorek na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda.

Duda „nie ma wątpliwości”, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński to człowiek „absolutnie merytorycznie przygotowany”. Zapewniał, że „siatka płac” to nie jest decyzja obecnego szefa banku centralnego. – Są to decyzje, które były podjęte w czasach, kiedy swoją kadencję jako prezesa NBP miał prof. Belka. To jest coś, co prezes Glapiński, przychodząc do NBP, zastał. To jest cały czas na tym samym poziomie – powiedział Duda.

Belka jako prezes NBP zarabiał jednak ok. 57 tys. zł. „Wyborcza” ustaliła zaś, że awansowana przez Glapińskiego w 2016 r. Martyna Wojciechowska, dyrektor departamentu komunikacji i promocji, dostaje wraz ze wszystkimi dodatkami ok. 65 tys. zł. Choć bank centralny zaprzecza, że ma taką pensję, i domaga się od nas opublikowania sprostowania, to dochody Wojciechowskiej wyliczyliśmy na podstawie oświadczeń majątkowych. Składała je, bo była radną sejmiku mazowieckiego z PiS. Do tego w 2017 r. została decyzją Glapińskiego delegowana do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie otrzymuje dodatkowo ok. 11 tys. zł miesięcznie.