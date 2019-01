„Konstytucja” to słowo zakazane przez Krajową Radę Sądownictwa, to ustawa wygnana z parlamentu przez parlamentarzystów obozu władzy (bo jej nie przestrzegają). A jednak została najważniejszym słowem 2018 r. w zorganizowanym przez Uniwersytet Warszawski konkursie „Słowa na czasie”. To werdykt internautów oraz kapituły językoznawców, m.in. prof. Jerzego Bralczyka i prof. Katarzyny Kłosińskiej.

Słowo to rozsławiał PiS nieustannie od 2015 r., nastając na ustawę zasadniczą. A malarz i grafik Luka Rayski, autor plakatu ze słowem „KonsTYtucJA”, rozsławił to PiS-owskie nastawanie.

Kapituła konkursu uznała, że chociaż w 2018 r. słowo to ani razu nie zostało słowem miesiąca, to jednak właśnie ono najpełniej opisuje, co się działo w minionych 12 miesiącach. I słusznie, bo to jedno słowo jest jak prokonstytucyjna deklaracja obywatelska i antykonstytucyjna deklaracja obozu władzy.