1 ZDJĘCIE Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Wycieczka all inclusive na Maderę, elektryczne BMW na dojazdy do biura czy ośrodek wypoczynkowy w Bieszczadach. Lasy Państwowe wydają coraz więcej na komfort, co budzi niechęć nawet samych leśników.