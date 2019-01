Pod koniec września prezydent Andrzej Duda powołał dziesięciu sędziów do nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Połowa z nich to byli prokuratorzy, a więc podwładni Zbigniewa Ziobry. Wśród nich znalazł się Ryszard Witkowski, do niedawna prokurator Prokuratury Krajowej i pułkownik Wojska Polskiego.

Witkowski służbę w prokuraturze wojskowej zaczynał w 1996 r. na najniższym szczeblu jako aplikant w Prokuraturze Garnizonowej w Krakowie. Na stanowisko prokuratora został powołany w 2001 r. Trzy lata później zaczął pracę w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Przełomem w jego karierze była jednak dopiero wiosna 2016 r., kiedy władzę w prokuraturze przejął Zbigniew Ziobro i jego ekipa. Witkowski dostał „kopniaka w górę” na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. W prokuratorskiej centrali pracował głównie w departamencie do spraw wojskowych. Zdaniem rozmówców „Wyborczej” – byłych prokuratorów wojskowych – wpływ na szybki rozwój kariery Witkowskiego miały zasługi na polu sądownictwa dyscyplinarnego dla wojskowych śledczych. W latach 2011-15 prokurator Witkowski był bowiem sędzią sądu dyscyplinarnego w byłej Prokuraturze Wojskowej.