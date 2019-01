Nie mam złudzeń, że sprawa świeckości państwa będzie nabierać wagi. Dostrzegła to liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, ogłaszając w niedzielę projekt w tej sprawie. Dużo mówiła m.in. o kosztach nauczania religii w szkole. Na pensje ok. 30 tys. katechetów państwo wydaje rocznie ok. 1,4 mld zł. To niebagatelna suma, jeśli wziąć pod uwagę to, że wszystkich etatów nauczycielskich jest ok. 700 tys.

W Polsce z Kościoła katolickiego co roku odpływają wierni, coraz mniej ludzi uczestniczy w mszach. Ubywa osób deklarujących się jako wierzące. W szkołach coraz mniej uczniów chce chodzić na lekcje religii. Sam mam dwoje dzieci. Młodsze właśnie wypisało się z zajęć, jak zresztą większość klasy w podstawówce. Tu swoje dołożyła deformą szefowa MEN Anna Zalewska, bo w przeładowanym programie ósmych klas dzieci rezygnują z religii także dlatego, że są przemęczone.