Hasło nowej koalicji to „Aby Polska była polska”. Uzasadnienia, po co startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podjął się Janusz Korwin-Mikke. Jak stwierdził, koalicjanci mają różne programy, ale łączy ich to, że Unia Europejska jest dla nich problemem.

Mikke, który w poprzednich wyborach dostał się do PE, lecz w połowie kadencji złożył mandat, wzywał do walki z bandą europejskich biurokratów i złodziei. – Unia Europejska powinna wyglądać jak Europa w XIX wieku. Nie było programów Erasmus, a Polacy wszędzie studiowali – zaznaczył. Stwierdził, że Polskę stać na to, by w Brukseli nie reprezentowali nas volksdeutsche albo sowieciarze.

Reżyser Grzegorz Braun, który w przeszłości stwierdził, że w Polsce nie będzie dobrze, jeśli nie rozstrzela się tuzina redaktorów „Gazety Wyborczej” i dwóch tuzinów pracowników TVN, powiedział, że Unię Europejską trzeba zlikwidować. Zaznaczył, że stawką tych wyborów będzie istnienie cywilizacji łacińskiej.