3 ZDJĘCIA 07.01.2018 Warszawa, ul. Wiejska, Sejm . Od lewej : Publicystka Agata Diduszko - Zyglewska , Marek Lisinski - prezes fundacji :'Nie lekajcie sie' , poslanka Joanna Scheuring - Wielgus - partia Teraz! i Matthias Katsch - niemiecki dzialacz ( Archiwum X } ktory... (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Fundacja Nie Lękajcie Się przygotowuje raport o biskupach, którzy przenosili księży pedofilów z parafii do parafii, zamiast powiadamiać o przestępcach władze kościelne i świeckie. W połowie lutego zawiezie go do Watykanu. Biskupi mają obowiązek informować Watykan o pedofilach.