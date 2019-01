Eksperci działającego przy ministerstwie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie mieli dostępu do rządowego projektu ustawy zawężającego definicję tej przemocy - pisze "Rzeczpospolita". Mimo że o to prosili.

- Pomimo obowiązku ciążącego na ministerstwie nie byliśmy informowani o mających się tam znaleźć przepisach, nikt nie chciał nam pokazać projektu, który był gotowy już w kwietniu. Odpowiadano nam, że nie mamy do tego uprawnień - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Daniel Mróz, prezes Fundacji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Feniks. Projekt „przedwcześnie” opublikowany Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który powstawał w resorcie kierowanym przez Elżbietę Rafalską (minister rodziny, pracy i polityki społecznej). Znalazło się w nim wiele wątpliwych zapisów. Z definicji przemocy, w której mowa o „jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste”, wykreślone zostałoby słowo „jednorazowe”. Inne punkty mówiły o tym, że założenie Niebieskiej Karty możliwe byłoby jedynie za zgodą ofiary, zaś sprawca przemocy miałby dostęp do dokumentacji na swój temat. Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej Wypróbuj cyfrową Wyborczą Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej Wypróbuj teraz od 19,90 zł