Dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Gdyni 82-letnia Helena Heimrath jest po prostu panią Helenką. Znają ją tu wszyscy.

– Kiedy przyszedłem do sztabu WOŚP, od razu o niej usłyszałem. Potem zrozumiałem, w czym rzecz. Ona tryska energią. Jest z nami już kilka dni przed finałem. Za każdym razem przynosi do sztabu ciasto, to już tradycja – mówi Tomasz Zapadka z gdyńskiego sztabu WOŚP.

W ubiegłym roku pani Helenka ciasto przyniosła już w czwartek. Za tydzień, podczas finału Orkiestry, znów będzie kwestować. Tak jak co roku od 27 lat.

– Wtedy, na początku, jeszcze nikt nie wiedział, co to dokładnie jest ta Orkiestra. Ale wystarczyło mi, że chcieli pomagać, więc się przyłączyłam. Gdzieś tam czułam, że to dobry pomysł. I się nie pomyliłam – mówi.

Choć przeszła trzy zawały, nie zamierza zwalniać. Jest radną gdyńskiej dzielnicy Witomino-Radiostacja. Założyła też Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wzajemna Pomoc”. Kiedy niemal cztery lata temu władze Gdyni zlikwidowały przejście dla pieszych na ul. Chwarznieńskiej, razem z innymi seniorami zablokowała ulicę.