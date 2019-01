O Wojciechowskiej zrobiło się głośno, gdy pod koniec grudnia „Wyborcza” ujawniła, że zarabia wraz z dodatkami ok. 65 tys. zł. Choć bank zaprzecza, że ma taką pensję, i domaga się od nas opublikowania sprostowania, to jej dochody wyliczyliśmy na podstawie oświadczeń majątkowych. Składała je, bo była radną sejmiku mazowieckiego. Według OKO.press Wojciechowska zarabia jeszcze więcej. Za zasiadanie w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dostaje 11 tys. zł miesięcznie.

Wojciech Czuchnowski i Rafał Wójcik zwracają uwagę, że kariera Wojciechowskiej przyspieszyła, gdy prezesem NBP został Adam Glapiński, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego od lat 90.

Sprawa zbulwersowała nie tylko opozycję. Pytanie do Glapińskiego wysłał także Jan Maria Jackowski, senator PiS.

"W związku z informacjami w mediach dotyczącymi zarobków miesięcznych pana

współpracowniczek w NBP, które zbulwersowały osoby zwracające się do mojego biura senatorskiego, zwracam się do Pana Prezesa z pytaniami, które zadają mi moi wyborcy" - pisze Jackowski. Pyta, czy to prawda, że "jedna ze współpracowniczek" Glapińskiego zarabia 65 tys. zł miesięcznie.