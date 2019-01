Nowacka, szefowa Inicjatywy Polskiej, projekt ustawy o rozdziale Kościoła od państwa zaprezentowała przed Sejmem w święto Trzech Króli. Mówiła, że to efekt kilkumiesięcznej pracy osób związanych z IP. Autorem projektu jest lider Inicjatywy Polskiej z Koszalina Adam Ostaszewski, a koordynatorem akcji – współtwórca Inicjatywy Polskiej Dariusz Joński, były wiceprzewodniczący SLD, obecnie radny łódzkiego sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska).

Lekcje religii nie w szkole

Najważniejszy punkt projektu to finansowanie religii w szkołach. Teraz praca ok. 30 tys. nauczycieli kosztuje budżet ok. 1,4 mld zł rocznie.

– Lekcje religii nie mają obecnie wiele wspólnego z nauką i rozwojem intelektualnym – twierdzą autorzy projektu – ich charakter jest z reguły czysto konfesyjny. Służą one w przeważającym zakresie formowaniu wiernych. Co gorsza, ich prowadzenie jest wyłączone spod nadzoru kuratoryjnego i realizowane są tam programy, które nie są ani zatwierdzane, ani kontrolowane przez władze publiczne – chociaż są przez nie finansowane.