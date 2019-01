- Inicjatywa Polska zdecydowała się zaproponować szeroką dyskusję na temat rozdziału Kościoła od państwa - mówiła w niedzielę przed budynkiem Sejmu Barbara Nowacka. - To dyskusja, która pozwoli w następnym parlamencie zacząć działać tak, żebyśmy mieli pewność, że te relacje między państwem polskim a Kościołem rzymskokatolickim są zdrowe. Dziś widzimy, że zdrowe nie są. Nie ma naszej zgody, by to Kościół pisał ustawy i wpływał na polityków, mówiąc, jak mają procedować prawo. Nie może być tak, że ludzie wierzący są traktowani dużo lepiej niż osoby niewierzące. A przede wszystkim nie może być tak, że ta nierówność zaczyna się już w szkole - dodała.

To dlatego Inicjatywa przygotowała projekt dotyczący „pierwszego etapu rozdziału Kościoła od państwa”, czyli przede wszystkim finansowania religii w szkołach. – To temat fundamentalny. Jeśli państwo ma funkcjonować poprawnie, nie ma powodu, by finansowało jedną konkretną religię - mówiła Nowacka.