- Ostatnie tygodnie wyraźnie pokazały, że temat energii elektrycznej i jej cen to sprawa niezwykle ważna dla Polaków. Dlatego konieczne jest, by komunikacją w tym segmencie zajmowali się ludzie z ogromnym doświadczeniem w pracy z mediami. Taką gwarancję daje nam właśnie Klaudiusz Pobudzin - mówi portalowi informator z Energi.



Sam Pobudzin potwierdza informację w rozmowie z DoRzeczy.pl. Mówi, że początek roku to dla niego czas nowych wyzwań.

Klaudiusz Pobudzin karierę dziennikarską rozpoczął w TV Trwam w 2003 r. Był tam reporterem, a także prowadził program publicystyczny „Polski punkt widzenia". W styczniu 2016 r. dołączył do kierowanego przez Marzenę Paczuską zespołu „Wiadomości”. Uważany był za jej człowieka, stał się też jedną z najważniejszych twarzy dziennika. W swoich materiałach atakował opozycję i chwalił rząd.

Po krótkim epizodzie w „Wiadomościach” został szefem „Teleexpressu”, a w maju 2017 r. zastąpił Piotra Lichotę na stanowisku szefa TAI. Na tym stanowisku nadzorował niemal wszystkie programy informacyjne: „Wiadomości”, „Panoramę”, „Teleexpress” i kanał informacyjny TVP Info.