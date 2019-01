W piątek z inicjatywy ZNP miało dojść do spotkania największych związków zawodowych działających w oświacie. Z zaproszenia skorzystało FZZ, nie pojawili się jednak przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności”.

„S” nie zamierza protestować z ZNP

W piątek rano Olga Zielińska, rzeczniczka „S”, pisała na Twitterze: „Bez godnych płac nie ma mowy o podnoszeniu rangi zawodu nauczyciela. Protesty w szkołach (decyzje o nieprowadzeniu zajęć lekcyjnych) pokazują autentyczne nastroje wśród nauczycieli. Frustrację i determinację, aby walczyć o godne wynagrodzenia”.

I choć to narracja do złudzenia przypominająca tę, którą prowadzi ZNP, już kilka godzin później zaznaczała, że „S” nie zamierza z ZNP protestować. Tłumaczyła też: „Jeśli podejmiemy ostrą formę protestu, będzie on spójny z działaniami Komisji Krajowej”. 15 stycznia z sekcją oświatową „S” ma się spotkać szef całego związku Piotr Duda.