Salvini jest wicepremierem Włoch oraz szefem Ligi Północnej (nazywanej teraz po prostu Ligą), czyli najsilniejszego obecnie sondażowo ugrupowania we Włoszech. Choć Salviniego przy okazji wyprawy do Warszawy czekają także rozmowy na szczeblu rządowym, to – jak napisał w czwartek dziennik „La Repubblica” – głównym celem jest spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Salvini myśli bowiem o nowym sojuszu politycznym w kontekście majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, który – raczej już po eurowyborach – mógłby przekształcić się w nową unijną międzynarodówkę eurosceptyków.

Spotkanie Salvini–Kaczyński miały poprzedzić co najmniej dwie wyprawy emisariuszy Włocha do Warszawy. Ponadto Salvini celuje w sojusz z Marine Le Pen oraz Geertem Wildersem z holenderskiej Partii Wolności – ich ugrupowania już teraz są w tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim. Natomiast formalnego sojuszu z Ligą Północną odmówił węgierski premier Viktor Orbán, który chce trwać w centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej wspólnie m.in. z niemieckimi chadekami oraz PO i PSL.