W ostatnich dniach przed świętami w szkołach i przedszkolach w wielu miastach zapanowała belferska grypa. Nauczyciele – wzorem policjantów – korzystali ze zwolnień lekarskich, by w ten sposób zamanifestować, że to, co się dzieje w oświacie, zupełnie im się nie podoba.

Nie chodzi tylko o pensje i nowe zasady oceny ich pracy (z których ministerstwo pod presją związkowców właśnie się wycofuje), ale również o negatywne skutki reformy edukacji i obniżanie prestiżu zawodu.

Akcja ze zwolnieniami lekarskimi była oddolna, nie inspirował jej żaden ze związków zawodowych. Nauczyciele zmawiali się w mediach społecznościowych, zachęcali też do przyłączenia się do protestu, rozsyłając SMS-y.

„Radykalne wyrazy sprzeciwu”

W nowym roku atmosfera w placówkach oświatowych nadal jest nerwowa i protest zaczął przyjmować nowe formy. W czwartek w prestiżowym LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu nie odbyły się próbne matury.