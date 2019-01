1 ZDJĘCIE Poseł Adam Andruszkiewicz pokrzykuje podczas imprezy organizowanej przez skrajnych prawicowców. Hajnówka, 27 lutego 2016 (Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta)

- Jeśli PiS myśli, że Andruszkiewicz przyciągnie do nich młodych antytuskowych patriotów, to się myli. To singiel, a dla narodowców wróg nr 1. Ludzi z Marszu Niepodległości na pewno nie wyłuska - tak polityk z otoczenia Kornela Morawieckiego komentuje nominację dla wiceministra cyfryzacji.