„Przeciwdziałanie przemocy domowej jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, a polskie prawo musi być klarowne i bez cienia wątpliwości w pełni chronić ofiary. Podjąłem decyzję, że projekt ustawy wróci do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów” - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Projekt, za który odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji zaledwie dwa dni temu. W środę, kiedy swoją decyzję ogłosił Morawiecki, dokument nie był już dostępny.

A wprowadzał on wiele zmian w obowiązującej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmieniona miałby zostać już sama jej nazwa - zamiast „przemocy w rodzinie” mielibyśmy do czynienia z „przemocą domową”. Z definicji, w której mowa o „jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniu lub zaniechaniu naruszającym prawa lub dobra osobiste”, wykreślone zostałoby słowo „jednorazowe”. Inny punkt mówił, że założenie Niebieskiej Karty możliwe byłoby jedynie za zgodą ofiary, zaś sprawca przemocy miałby dostęp do dokumentacji na swój temat.