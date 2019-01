Informacje o pomyśle utworzenia w muzeum kaplicy potwierdził w rozmowie z „Wyborczą” dr Jacek Friedrich zasiadający w Radzie dyrektor Muzeum Miasta Gdyni: – Nie było głosowania, ale dyskusja. Pomysł wzbudził wiele wątpliwości.

Friedrich relacjonuje, że propozycja pojawiła się w kontekście przygotowań obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wyjaśnia też, że większość uczestników była jej przeciwna. – Miejsce zadumy, pamięci jest na ogół miejscem ponadwyznaniowym. Kaplica konfesyjna nie jest dobrym rozwiązaniem – mówi dr Friedrich.

O zdanie pytamy prof. Pawła Machcewicza, autora wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej i jego byłego dyrektora: – W muzeum jest wiele miejsc, gdzie zwiedzający mogą oddawać się refleksji nad tym, co zobaczyli. Sam widziałem ludzi wzruszonych, nawet płaczących, bardzo silnie przeżywających to, z czym się spotykają na wystawie. Myślę, że jest to bardziej autentyczne i osobiste, gdy odbywa się na samej wystawie, w sąsiedztwie tego, co każdego najbardziej porusza, niż w jakimś wydzielonym, specjalnie do tego przeznaczonym „miejscu pamięci” czy „miejscu modlitwy”.