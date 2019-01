W opublikowanym dziś na stronie portalu Rp.pl badaniu 38 proc. jest zdania, że partia Jarosław Kaczyńskiego władzy nie utrzyma. Opinii w tej sprawie nie ma 20 proc. ankietowanych.

Wśród osób, które uważają, że partia rządząca będzie wciąż miała władzę, dominują mężczyźni, osoby w wieku 35-49 lat posiadające wykształcenie zawodowe i zarabiające od 2 do 3 tys. zł.

W wyborach w 2015 r. PiS zdobyło 5,7 mln głosów, co przełożyło się na wynik 37,5 proc. Dało to partii samodzielną większość, po raz pierwszy po 1989 roku. Stało się tak jednak dlatego, że na korzyść PiS podziałała porażka m.in. Zjednoczonej Lewicy, która mimo wyniku 7,5 proc. nie weszła do parlamentu (bo dla koalicji próg jest wyższy).

Obecnie PiS - mimo odejścia pojedynczych posłów - ma bezpieczną większość 233 mandatów. Poza tym nieformalnym koalicjantem partii jest ugrupowanie ojca premiera Kornela Morawieckiego, które ma sześciu posłów.