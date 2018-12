Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą dziennikarka TVP Info Ewa Bugała zapowiedziała na Twitterze dziś ok. południa. "Dzisiaj o 21 prezydent Andrzej Duda będzie gościem W pełnym świetle w TVP Info" – napisała (W pełnym świetle to nazwa jej autorskiego programu publicystycznego). "Co dalej z reformą sądownictwa i co myśli o chwaleniu W. Putina przez L. Wałęsę. Podsumuje też swoją prezydenturę [...] i zdradzi plany na sylwestra" – zachęcała dziennikarka.

Ewa Bugała to nowa gwiazda TVP Info. Przed "dobrą zmianą" była nikomu nieznaną dziennikarką zajmującą się głównie przygotowaniem researchu w TVN i TVP. Po przejęciu telewizji publicznej przez ludzi PiS stała się twarzą telewizyjnych "Wiadomości", gdzie zajmowała się głównie zaciekłymi atakami na „totalną opozycję”.

W marcu na krótko objęła stanowisko rzecznika prasowego i dyrektora ds. medialnych PKN Orlen, jednak zrezygnowała, gdy media zaczęły wytykać jej niekompetencję. Wróciła wówczas do TVP, gdzie dostała własny program. Jak stwierdził prezes Kurski: „Każdy ma prawo do drugiej szansy”.