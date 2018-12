Początkowo PiS proponował obniżkę akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł za MWh, zmniejszenie opłaty przejściowej oraz oszczędności w spółkach energetycznych. Miała to być recepta na zaplanowane wcześniej podwyżki cen prądu. Tamto rozwiązanie miało kosztować budżet 3,5 mld zł.

Jednak kiedy Sejm zaczął w piątek pracę nad ustawą, okazało się, że projekt się rozrósł. Suma wydatków to teraz 9 mld zł, a obniżenie zostało rozłożone na cztery filary.

Jak PiS chce regulować ceny prądu?

Pierwszy z nich - wspomniana obniżka akcyzy - kosztować nas będzie około 1,7 mld zł. Kolejny to obniżka o 95 proc. opłaty przejściowej, która zamiast 1,7, jak wcześniej zakładano, pochłonie 2,24 mld zł. Trzeci pomysł, który ma uchronić przed stratami spółki energetyczne, to fundusz rekompensat. Każdy z dostawców prądu będzie mógł wnioskować o wypłatę odszkodowania do specjalnie powołanego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Rząd szacuje, że na rekompensaty potrzeba około 4 mld zł. Dodatkowy miliard pochłonie zaś działalność nowej instytucji – Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji.