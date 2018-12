Gdy jesienią 2015 r. PiS wygrało wybory, gen. Klimek (rocznik 1962) od dwóch lat stał na czele Biura Ochrony Rządu. Podczas przejmowania władzy był chwalony przez ekipę nowego prezydenta Andrzeja Dudy za dobrą współpracę przy naborze oficerów do grupy chroniącej głowę państwa. Nie miał też do niego zastrzeżeń jego następca gen. Andrzej Pawlikowski wskazany przez PiS na szefa formacji. Klimek sam odszedł ze stanowiska w grudniu 2015 r., spokojnie robiąc miejsce dla następcy.

Dobre relacje gen. Klimka z nową władzą się skończyły, gdy pod koniec 2016 r. Biuro Ochrony Rządu zostało zaliczone do „organów państwa totalitarnego”. Był to odwet PiS za katastrofę smoleńską. Mimo że zginęło w niej dziewięciu oficerów Biura, to zdaniem polityków partii rządzącej BOR był współodpowiedzialny za tragedię.

Po zaliczeniu BOR do „organów totalitaryzmu” każdy, kto służył tam przed rokiem 1990, stanął przed perspektywą obcięcia emerytury do kwoty 1700 zł.