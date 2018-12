Zmarł biskup Tadeusz Pieronek. Były sekretarz generalny Episkopatu miał 84 lata

O zmianie Konstytucji. "Rzeczpospolita", rok 2017

Konstytucja będzie miała dopiero 20 lat, a to wiek wchodzenia w dorosłość. Pozwólmy jej dojrzeć. Szum wokół jej zmiany jest zupełnie niepotrzebny. Rządzący chcą doprowadzić do takich zapisów konstytucyjnych, które sankcjonowałyby wszystkie nadużycia, jakie zostały dokonane na obecnej konstytucji. A jest ich dużo.

O nowelizacji ustawy o IPN. TVN 24, rok 2018

Było wiele przypadków współuczestnictwa Polaków w pogromach. Potem się to tuszowało i uważa się, że jesteśmy czyściutcy jak baranek. Nie jesteśmy. Sami ustawodawcy powinni wyczuć, że to jest materia tak delikatna, że trzeba się długo zastanowić, czy to w ogóle robić. A jeśli tak, to powinni odbyć szerokie konsultacje z ludźmi, którzy włożyli wysiłek w relacje polsko-izraelskie i rozmawiać z rządem Izraela. Nie będę dyktował ani Senatowi, ani panu prezydentowi rozwiązań. Widzę konieczność uznania prawdy. Prawdy jaką było Auschwitz, Holokaust, wojna.