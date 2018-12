Chodzi o słowa Jacka Czaputowicza wygłoszone w Polsat News w połowie miesiąca. Szef polskiego MSZ zachwalał Polskę pod rządami PiS, opowiadał, że „przyczyniamy się do wzrostu Europy i jej znaczenia w świecie”, „nie przysparzamy problemów”. Na uwagę dziennikarza, że „chyba przysparzamy, skoro cały czas Komisja Europejska się nami interesuje”, Czaputowicz przywołał ostatnie wydarzenia z Francji: zamach w pobliżu popularnego jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu i protesty „żółtych kamizelek”.

- Myślę, że jest to taki zabieg retoryczny. Na przykład ten atak terrorystyczny [we Francji] świadczy o tym, że coś tam nie jest w porządku. To samo protesty w ostatnich tygodniach, wycofanie się prezydenta Emmanuela Macrona z reformy państwa, jest to smutne dlatego, że Francja jest tym chorym człowiekiem Europy, ciągnie Europę w dół - opowiadał. I dodał, że „Polska jest tym jasnym punktem”.