- W Polsce jest pełna wolność słowa i sztuki. Trzeba powiedzieć jasno, że tej wolności jest więcej niż kiedykolwiek. Żadne środowiska nie są wykluczane z możliwości dofinansowania ich twórczości. Muszą jedynie startować w transparentnych konkursach - mówi Piotr Gliński w wywiadzie udzielonym Michałowi i Jackowi Karnowskim z okazji otrzymania tytułu Człowieka Wolności. Laur - jak sama nazwa wskazuje - przyznawany jest osobom "szczególnie zasłużonym w szerzeniu wolności".

W rozmowie minister Gliński tłumaczy, że twórcy dysponują dziś nieskrępowaną wolnością, a kierowany przez niego resort jedynie "ograniczył możliwość arbitralnych decyzji różnego rodzaju grupom interesu, korporacjom, które miały niekiedy pełną kontrolę nad wszystkimi strumieniami finansowymi".

- Także w mediach mamy pełną, dostępną w każdym pilocie, paletę poglądów, wrażliwości, przekonań. To w czasie poprzednich rządów było tylko mrzonką – wszystkie najważniejsze media mówiły wtedy dokładnie to samo i tak samo. Doświadczyłem tego mocno, kiedy zdecydowałem się wejść do polityki. Pamiętam to jako zderzenie z pędzącym pociągiem. Zakłamanie, manipulacje, pogarda i cenzura w ówczesnej debacie publicznej były szokujące. Tak wyglądały wtedy wolność i demokracja - mówi Gliński.