1 ZDJĘCIE Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta)

Abp. Stanisław Gądecki porównał film "Kler" do hitlerowskiego "Żyda Suessa" - propagandowego filmu, który miał wzbudzić w Niemcach nienawiść do Żydów. O pedofilskich zarzutach wobec ks. Henryka Jankowskiego mówił, że to "splot wielu okoliczności, które nie powinny być mieszane"