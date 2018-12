Dotąd – poza pojedynczymi oddziałami, jak OIOM, gdzie NFZ wymagał zatrudnienia określonej liczby personelu – to dyrektorzy szpitali decydowali, ile pielęgniarek przyjmą do pracy. Bywało, że jedna miała pod opieką nawet kilkudziesięciu pacjentów. I nie było szansy, by każdym właściwie się zaopiekowała.

Potrzebne 10 tysięcy pielęgniarek

Od 1 stycznia szykuje się rewolucja – wchodzą w życie normy zatrudnienia w szpitalach. Na oddziałach zachowawczych na jedno łóżko szpitalne ma przypadać 0,6 etatu pielęgniarskiego, na zabiegowych – 0,7. Kolejne zmiany szpitale czekają w lipcu przyszłego roku, będą dotyczyć opieki nad dziećmi. Na oddziale zachowawczym pediatrycznym na jedno łóżko ma przypadać 0,8, na zabiegowym dziecięcym – 0,9 etatu pielęgniarskiego.

Eksperci szacowali, że od nowego roku trzeba będzie zatrudnić co najmniej 10 tysięcy pielęgniarek. Ale dyrektorzy szpitali, zamiast je zatrudniać, likwidują łóżka.