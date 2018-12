Gdy w czwartek wieczorem w kopalni CSM w Karwinie wybuchł metan, pod ziemią było 23 górników. Z jednym wyjątkiem to sami Polacy, zatrudnieni przez firmę Alpex z Jastrzębia-Zdroju.

Przyjechali do pracy z różnych stron Polski – głównie ze Śląska, ale także z regionów, które nie mają z górnictwem nic wspólnego. Na kopalnianym parkingu zostały ich samochody.

Po wiadomości o katastrofie jeszcze w nocy zapłonęły znicze pod zakładową bramą. Zapalali je Czesi i Polacy, wśród nich koledzy zabitych. Dominik Maniura w karwińskiej kopalni pracował do zeszłego roku. – Nie ma słów na to, co się stało. Nawet nie wiem, którzy z moich kolegów nie żyją – mówił.

Z kościoła w Stonavie, tuż obok kopalni, przyjechał ks. Roland Manowski, proboszcz tamtejszej parafii pochodzący z Katowic. – Jestem do dyspozycji rodzin ofiar – zapewniał.

Wybuch w Karwinie jak kula ognia