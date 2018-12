Informację jako pierwsza podała Gazeta.pl. Przewodniczący episkopatów na zaproszenie papieża Franciszka przyjadą do Watykanu w dniach 21-24 lutego. Chodzi o nadużycia seksualne i przypadki pedofilii w Kościele.

Organizatorzy zbliżającego się szczytu w liście wysłanym we wtorek zwrócili się do szefów episkopatów na całym świecie, by ci przed przybyciem do Rzymu spotkali się z ofiarami duchownych. Watykańscy hierarchowie twierdzą, że to konieczne, by "z pierwszej ręki poznać cierpienie, jakiego te osoby doświadczyły".

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przychylił się do apelu Watykanu. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował Gazetę.pl, że arcybiskup spotka się przed lutową naradą z ofiarami nadużyć seksualnych. Ale spotkanie ma mieć charakter prywatny. Z tego powodu Episkopat nie ujawnia szczegółów dotyczących daty i miejsca. Rzecznik stwierdził także, że z osobami pokrzywdzonymi przez osoby duchowne spotkali się już m.in. biskupi i delegaci w diecezjach.