W wydanej w połowie 2017 r. książce Piątek analizował długoletnie związki Macierewicza z byłym agentem komunistycznej bezpieki oraz polskimi i zagranicznymi zwolennikami Władimira Putina. Wskazywał na ich powiązania z organizacjami mafijnymi mającymi korzenie w służbach specjalnych byłego ZSRR.

Tuż po wydaniu książki ówczesny wiceszef MON Michał Dworczyk ocenił, że jest ona „złożona z samych kłamstw i pomówień”. Do dziś Macierewicz nie wystąpił jednak przeciwko Piątkowi z pozwem o zniesławienie i nie wytoczył mu sprawy w trybie cywilnym. Złożył za to jako minister obrony doniesienie do departamentu wojskowego Prokuratury Krajowej. Zarzucał Piątkowi „stosowanie przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu podjęcia lub zaniechania czynności służbowych” (grożą za to trzy lata więzienia) i „publiczne znieważanie lub poniżanie konstytucyjnego organu RP” (do dwóch lat więzienia).