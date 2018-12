W wywiadzie udzielonym portalom wp.pl i 300polityka.pl prezydent pytany jest o słowa, które powiedział we wtorek w Trybunale Konstytucyjnym. Andrzej Duda zarzucił wtedy sędziom Sądu Najwyższego, że „w sposób otwarty naruszają obowiązujące przepisy prawne i konstytucyjne, lekceważą obowiązujące przepisy ustawowe”, co z kolei prowadzi do anarchii. Opowiadał o elicie sędziowskiej uważającej się za bezkarną, „taką, której polskie prawo nie obowiązuje tylko dlatego, że im się nie podoba”.

W ten sposób komentował to, że po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE postanowienia zabezpieczającego sędziowie SN wrócili do pracy. A TSUE do czasu wydania ostatecznego wyroku zawiesił przepisy prezydenckiej ustawy dokonującej w SN czystki emerytalnej.

I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf przyznała w TVN 24, że czuje się tymi słowami „zażenowana”, a prezydent „co najmniej przesadził”. W specjalnym oświadczeniu rzecznik SN Michał Laskowski podkreślał, że działania sędziów zostały podjęte „na podstawie postanowienia TSUE”.