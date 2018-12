Rada Naukowa IFiS Polskiej Akademii Nauk oświadczenie, w którym krytycznie oceniła działania i język ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, przyjęła w środę większością głosów.

Naukowcy przyznają, że od dłuższego czasu z niepokojem przyglądają się jego decyzjom i wypowiedziom. "Odnosimy wrażenie, że minister stara się podporządkować sferę kultury jednolitej opcji ideowej i narusza przyjęte zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Arbitralne decyzje, dotyczące zmian kadrowych w takich instytucjach, lekceważenie głosu ich pracowników i przedstawicieli, wszystko to musi niepokoić" - piszą.

Piotr Gliński jest twarzą zmian w teatrach. Cezary Morawski, dyrektor wspierany przez ministra i utrzymywany do niedawna na stanowisku interwencją PiS-owskiego wojewody, doprowadził do ruiny Teatr Polski we Wrocławiu.