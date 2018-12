O możliwym przeprowadzeniu przyspieszonych wyborów parlamentarnych wiosną przyszłego roku pisaliśmy w "Wyborczej" w środę. Taka wieść krąży po Sejmie od co najmniej dwóch tygodni. Mówił o tym wtedy „Wyborczej” jeden ze współpracowników szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, propozycja padła w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach twierdzą, że informacja o przyspieszonych wyborach ma być komunikatem do wewnątrz partii, by zdyscyplinować szeregi.

Ziobro chce wyborów

Do rozpisania nowych wyborów ma namawiać prezesa PiS minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ziobryści przekonują, że należy wyprzedzić majowe wybory do europarlamentu, bo będą najtrudniejsze dla obozu władzy i mogą zapoczątkować spadek w sondażach.

– Tłumaczą to tak: zróbmy najpierw wybory krajowe, wtedy sprawy europejskie i ewentualny polexit zejdą na dalszy plan – mówi nasz rozmówca ze Zjednoczonej Prawicy. – Ziobryści boją się, że w marcu Trybunał Sprawiedliwości UE rozwali resztę ich zmian w sądownictwie. Kalkulują, że po czterech latach wszyscy będą pytali o bilans Ziobry i wyjdzie na jaw katastrofa. Jest jeszcze jedna sprawa: mają nadzieję, że po wygranych przedterminowych wyborach premierem nie będzie już Morawiecki, z którym Ziobro ostro walczy o wpływy.