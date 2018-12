Ze skargą do Trybunału wystąpił obywatel, który nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, które zadał Urzędowi Kontroli Skarbowej. Odmówiono mu informacji, powołując się na przepis ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do uzyskania tzw. informacji przetworzonej przysługuje obywatelowi „w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego”.

Prawo do informacji nie dla każdego

Ustawa nie precyzuje pojęcia takiej informacji. Na gruncie orzecznictwa przyjęło się jednak, że informacja prosta to taka, która może zostać udostępniona przez organ w postaci, w jakiej ją posiada, przetworzona zaś - choć przygotowana na podstawie posiadanych materiałów, wymaga jednak podjęcia dodatkowych działań, np. stworzenia zestawień.

Decyzję odmowną urzędu utrzymał w mocy sąd. Jak wskazywał, zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem, by zachowana została przesłanka szczególnej istotności dla interesu publicznego, wnioskujący powinien wykazać, w jaki sposób uzyskaną informację może wykorzystać dla dobra ogólnego, np. do poprawy funkcjonowania organów administracji. A takie realne możliwości ma np. poseł, radny czy minister.