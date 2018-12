We wtorek wartości trujących pyłów PM10 w Warszawie sięgały niemal 200 mikrogramów na metr sześcienny powietrza przy dopuszczalnej normie 50 mikrogramów. W Poznaniu poziom PM10 przekroczył 200 mikrogramów. W wietrznym Wejherowie było niewiele lepiej, bo normy przekroczone były trzykrotnie. W Katowicach, gdzie właśnie zakończył się szczyt klimatyczny, poziom PM10 dochodził do niemal 200 mikrogramów, a w miejscowościach otaczających to miasto zbliżał się momentami do 300. Najgorzej było wokół Krakowa. W podkrakowskich Niepołomicach poziom PM10 sięgał we wtorek nawet 297 mikrogramów na metr sześcienny.

Polskie normy najwyższe w Europie

To wciąż jednak za mało, by ogłosić alarm smogowy dla polskich miast. Bowiem zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu alarm ogłasza się, gdy stężenie przekroczy 300 mikrogramów. Dopiero wtedy wójtowie, burmistrzowie, wojewodowie muszą uruchomić centrum zarządzania kryzysowego, ogłaszać informacje o zanieczyszczeniach w mediach i na stronach internetowych, przekazywać informację do szkół, przedszkoli czy szpitali, a następnie zakazywać wychodzenia dzieciom na spacery, a nawet zawieszać lekcje w szkołach, wstrzymywać prace na budowach, ograniczać ruch ciężarówek i samochodów osobowych.