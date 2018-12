Warszawski sąd okręgowy to kluczowy w kraju sąd rozstrzygający najważniejsze sprawy kryminalne, gospodarcze, a także te dotyczące polityków i organów państwa.To także najbardziej obciążony pracą sąd w Polsce. Rocznie wpływa do niego 90–100 tys. spraw.

Wiceprezesem pionu karnego sądu od września zeszłego roku jest Dariusz Drajewicz. Jego błyskawiczną karierę opisywaliśmy już w „Wyborczej”. Drajewicz orzekał kiedyś w jednym z warszawskich sądów rejonowych. Według OKO.press 20 razy bezskutecznie starał się o awans do wyższych instancji. Udało się dopiero za czasów „dobrej zmiany”. Najpierw dostał z rąk ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry stołek wiceprezesa, po przerwaniu kadencji swej poprzedniczki, dzięki której pion karny nadrobił zaległości z ostatnich lat. Potem Ziobro delegował Drajewicza do sądu okręgowego, a następnie do sądu apelacyjnego.