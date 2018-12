1 ZDJĘCIE Minister Anna Zalewska (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

"Robię wszystko, by poprawić warunki pracy i zapewnić wam optymalny rozwój zawodowy" - napisała do nauczycieli minister edukacji Anna Zalewska. Nie przekonało to jednak tych, którzy w poniedziałek włączyli się do szkolnego strajku i poszli na zwolnienia lekarskie.