Decyzja prezydenta o zmianie swojego przedstawiciela w KNF ma związek z niedawną nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 r. Zgodnie z nowymi przepisami skład Komisji został poszerzony o czterech nowych członków: reprezentanta premiera, koordynatora służb specjalnych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tymczasem Zdzisław Sokal jest właśnie szefem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dlatego też, jak informuje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda odwołał go z KNF jako swojego przedstawiciela, a na jego miejsce powołał Cezarego Kochalskiego.

„Plan Zdzisława”

Jak informowaliśmy pod koniec listopada, reprezentujący właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego mec. Roman Giertych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie Sokala. Oskarża go, że „lobbował w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i odkupienia go za symboliczną kwotę przez inny, nieustalony bank”.