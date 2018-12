Według najnowszego, grudniowego badania CBOS Andrzeja Dudę obdarza zaufaniem 62 proc. ankietowanych. To najlepszy wynik spośród wszystkich polityków, o których zapytał CBOS. Prezydentowi nie ufa co czwarty badany (26 proc.), obojętny stosunek ma do niego 9 proc. Polaków. Taki wynik nie zaskakuje, bo Duda znajduje się na czele rankingu CBOS od 2015 r., a więc od objęcia urzędu prezydenta.

Drugie miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki z zaufaniem na poziomie 55 proc. (nieufność - 28 proc., obojętność - 12 proc.). Podium zamyka Paweł Kukiz, któremu ufa blisko połowa ankietowanych (45 proc.).

Choć cała trójka zachowała swoje pozycje sprzed miesiąca, wszyscy stracili. Duda - 5 pkt proc., Morawiecki - 3 pkt proc., Kukiz - najmniej, bo 1 pkt proc.

Badanie niedługo po aferze KNF

Badanie przeprowadzono w dniach 29 listopada - 9 grudnia, a więc już po ujawnieniu przez „Wyborczą” afery KNF. Jak napisaliśmy w połowie ubiegłego miesiąca, Leszek Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował jego Getin Noble Bankowi przychylność w zamian za blisko 40 mln zł. Bankier nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Chrzanowski został zatrzymany.