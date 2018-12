1 ZDJĘCIE W klasie (Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta)

- To oddolna inicjatywa pokazująca, jak bardzo zdeterminowani są nauczyciele - mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego. W poniedziałek w części szkół nauczyciele zastrajkowali wzorem policjantów - poszli na zwolnienia zdrowotne. Liczą na to, że w tygodniu przyłączą się do nich kolejni pracownicy szkół.