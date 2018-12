Gdyby wybory do europarlamentu odbyły się w grudniu, na największe poparcie mogłoby liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Partii Jarosława Kaczyńskiego nie zagraża ewentualne ugrupowanie firmowane przez o. Tadeusza Rydzyka - uzyskuje 36,83 proc. głosów.

Według sondażu Ipsos dla OKO.press na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby z kolei 26,12 proc. badanych. Dalej są: ruch Roberta Biedronia (7,95 proc.), Kukiz’15 (6,1 proc.), PSL (4,85), SLD (4,71) oraz WOLNOŚĆ i Ruch Narodowy (3,45).

Jednak cztery prodemokratyczne siły (KO, ugrupowanie Biedronia, PSL i SLD) zyskują łącznie 44 proc., a więc więcej niż PiS. „Instynkt samozachowawczy powinien skłaniać partie do tworzenia koalicji” - podsumowuje OKO.press.

A co z Ruchem Prawdziwa Europa - nową prawicową partią pod auspicjami o. Rydzyka? Wniosek do sądu o rejestrację ugrupowania złożył Mirosław Piotrowski, jeden z najbardziej zaufanych polityków związanych z Radiem Maryja. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” o. Rydzyk mówił, że nazwa nawiązuje do Ruchu Europa Christi, inicjatywy środowiska tygodnika „Niedziela”. - Chodzi o to, że Europa nie jest Chrystusowa, odchodzi od Chrystusa. Europa idzie absolutnie w kierunku lewactwa, neomarksizmu - oceniał. W sondażu ugrupowanie nie uzyskało nawet 1 proc.