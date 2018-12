Konwencja zaczęła się od odśpiewania hymnu Polski i wspomnienia zmarłej tydzień temu posłanki Jolanty Szczypińskiej. Następnie prowadzący przewodniczący sejmiku małopolskiego Rafał Bochenek zapowiedział wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Kaczyński: Mamy przeciw sobie potężny front

Prezes PiS zapowiedział wskazanie na konwencji kierunków (choć jeszcze nie programu), w których jego partia ma iść przed zbliżającymi się eurowyborami, wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. Jakie to kierunki?

- Nasza partia musi się stać partią marzeń Polaków - zaczął Kaczyński. - Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że potrafi rządzić uczciwie, potrafi być wiarygodne i robić wszystko co zapowiedziało. To nie deklaracje, ale konkrety na to wskazują. Mamy przeciw sobie potężny front tych, którzy nie chcą tego uznać, choć sami rządzić nie potrafią i udowodnili to wielokrotnie. Oni nie są wiarygodni, nie dotrzymują słowa i tolerują zło w wielkiej skali - dodawał. Jego zdaniem, jeśli to dotrze do Polaków, to rządy PiS będą kontynuowane.