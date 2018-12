1 ZDJĘCIE Adam Glapiński (Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta)

Adam Glapiński, szef NBP, najpewniej w przyszłym tygodniu zostanie przesłuchany w śledztwie przeciwko byłemu szefowi KNF Markowi Chrzanowskiemu. To Glapiński rekomendował Chrzanowskiego na to stanowisko i to do Glapińskiego poprowadził Chrzanowski Czarneckiego zaraz po złożeniu mu korupcyjnej propozycji