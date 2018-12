Spot stylizowany jest na wywiad telewizyjny. Najpierw pojawił się w internecie, jego fragmenty pokazały też "Wiadomości" TVP. Aktor grający dziennikarza pyta Morawieckiego, czy głosy o wyjściu Polski z UE mają racjonalne podłoże.

- To jest piramidalna bzdura, czy - jak to się mówi teraz - absolutny fake news. Jesteśmy w Unii, należymy do Unii Europejskiej i Unia Europejska jest naszą przyszłością - mówi premier. Przekonuje, że polska polityka zagraniczna jest skuteczna, m.in. w zakresie relokacji uchodźców, a także negocjacji budżetowych.

- Mamy bardzo dobrą i rosnącą pozycję w Unii Europejskiej. Być może to się niektórym nie podoba, ale na pewno służy to interesom Polski i na pewno jest to w interesie Polski, żebyśmy w UE byli i trwali – mówi Mateusz Morawiecki.

"Chcemy celebrować na ulicach"

Zaznacza też, że w przyszłym roku Polskę czeka kilka rocznic, z czego jedna jest szczególnie ważna.