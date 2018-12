Za głosowało 231 posłów - 221 z PiS, 4 z koła Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego i 6 niezależnych. Przeciw było 181 posłów - z PO-KO, Kukiz'15, PSL-UED, Nowoczesnej, Teraz, a także 1 poseł niezależny (Adam Cyrański). Dwóch posłów wstrzymało się od głosu, 45 nie było na sali.

Wniosek o wotum to ruch wyprzedzający - na piątek wieczorem w Sejmie zaplanowano głosowanie nad wotum nieufności zgłoszonym przez opozycję. To pokłosie ujawnionej przez "Wyborczą" afery Komisji Nadzoru Finansowego.

- Sejm jest emanacją woli narodu, i to od decyzji Sejmu zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform. Dlatego zwracam się do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby wysoka izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do tego, czy ma być kontynuowany program reform, program zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział rano.