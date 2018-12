Mikołaj Pawlak to dyrektor departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zanim w 2016 r. trafił do MS, prowadził indywidualną praktykę. Zajmował się prawem rodzinnym, m.in. rozwodami, co politycy PiS zaliczają mu na poczet działalności na rzecz dzieci (ustawa narzuca wymóg posiadania pięciu lat takiego doświadczenia).

Na stanowisko RPD Sejm wybrał go 23 listopada. Kandydaturę poparło 230 posłów, 185 było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru wynosiła 211 głosów.

Rzecznik o in vitro i pedofilii w Kościele

By Pawlak został RPD, potrzebna była jeszcze zgoda Senatu. W środę odpowiadał więc na pytania senatorów.

– Przyszedłem do ministerstwa właśnie jako ekspert, praktyk od spraw dzieci. Wyrazem tego jest moje doświadczenie w najtrudniejszych sprawach, niemedialnych. To są sprawy karne, o alimenty. Bronienie dzieci przed instytucjami i organami – zwracał się do senatorów.