Światowa Nagroda Nauczycielska (Global Teacher Prize) nazywana jest szkolnym Noblem. W tym roku przyznana zostanie po raz piąty. Finałowa pięćdziesiątka kandydatów została wybrana spośród ponad 10 tys. aplikacji.

Nie chodzi tylko o naukę języka

Po raz trzeci w tym gronie znalazł się nauczyciel z Polski – w 2016 r. o nagrodę walczyła Jolanta Okuniewska, nauczycielka wczesnoszkolna z Olsztyna, a w 2017 r. – Mariusz Zyngier, nauczyciel przedmiotów zawodowych z Połańca.

W tym roku Polskę reprezentować będzie Magdalena Dygała z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, Liceum im. Słowackiego w Radomiu.

– Wciąż nie wierzę, że się udało – mówi podekscytowana. Uwierzyli w nią za to jurorzy, doceniając zaangażowanie w pracę i to, że równie ważne jak przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych jest dla niej przygotowanie ich do życia w ciągle zmieniającym się świecie.