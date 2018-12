Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński!

Zapewne Pan nie wie, ale ledwie dzień przed Pana piątkowym wystąpieniem w Jachrance na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS policja weszła do domów dwóch dziennikarzy OKO.press. I zastraszając ich, skonfiskowała materiały dziennikarskie bez żadnego nakazu sądowego.

Jest to istotne, bo w tym przemówieniu poświęcił Pan fragment prześladowaniu wolnego słowa i dziennikarzy za czasów koalicji PO-PSL. Piszę to wszystko, podejrzewając, że gdyby Pan wiedział, to nie kompromitowałby się Pan takim wystąpieniem, które świadczy o Pana oderwaniu od rzeczywistości.

O tej akcji nie zawiadomił pana minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Nic nie powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Proszę im jednak wybaczyć – zapewne czynią to w trosce o to, by Pan się niepotrzebnie nie denerwował.